Surquillo: retroexcavadora de obra inmobiliaria rompe tubería y desata fuga de gas

Vecinos de la cuadra 51 de la avenida República de Panamá, en Surquillo, recuperaron la tranquilidad luego de que la mañana de ayer, la retroexcavadora de una inmobiliaria rompiera una tubería subterránea de gas provocando una fuga.

La situación generó pánico en la zona; los residentes señalaron que abandonaron inmediatamente sus viviendas y se fueron al parque, esperando que los encargados solucionaran el problema, como sucedió cuatro horas después.

ZONA DESPEJADA

El suceso no dejó víctimas ni daños materiales, solo síntomas de ahogo en algunos residentes, sobre todo ancianos; según expertos, el accidente se registró en una zona despejada, lo que permitió que el gas se disperse rápidamente.

Personal de la empresa Cálidda trabaja en estos momentos en la reconexión del servicio a las viviendas, tras reparar la tubería dañada; la emergencia ya ha sido superada y, en unas horas, volverá la normalidad a la zona.