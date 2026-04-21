Andrés Gómez de la Torre sobre suspensión de compra de aviones: Gobierno debe explicar decisión

El internacionalista Andrés Gómez de la Torre comentó sobre la decisión del Gobierno de suspender la compra de aviones de combate estadunidense, que ha generado reacciones en diversos sectores y hasta del embajador norteamericano.

Consultado sobre la incomodidad expresada por el gobierno estadounidense ante la decisión del presidente José Balcázar, el especialista señala que tiene base, ya que se había avanzado bastante en las negociaciones para la compra y venta.

GASTO SOCIAL

Indicó también que le sorprende un poco la reciente decisión del jefe de Estado, ya que cuando asumió el poder aseguró que continuaría las gestiones que el Gobierno anterior venía realizando y ejecutaría los acuerdos firmados.

Pero ahora suspende una compra de aviones que se venía gestionando desde hace muchos meses y que el presupuesto será destinado para el gasto social; considera que el gobierno debería detallar un poco más esta decisión.