Ajuste de cuentas: chofer de combi fue asesinado a balazos en Comas

Esta madrugada, el chófer de una combi informal fue asesinado de varios disparos en Comas. El trabajador fue ultimado cuando esperaba pasajeros en el paradero.

Según testigos, los sicarios estaban rondando la zona en una motocicleta. La unidad aún no tenía pasajeros cuando uno de los delincuentes se acercó a la víctima y le disparó 5 veces.

El ataque sucedió a una cuadra de la comisaría de Santa Luzmila. Vecinos intentaron auxiliar al padre de familia de 28 años, pero no pudieron hacer nada; ya había fallecido.

TRES HIPÓTESIS

La policía está manejando 3 hipótesis sobre el asesinato. La primera sería por el cobro de cupos. Se supo que estos vehículos informales pagan a una organización criminal.

La segunda sería por ajuste de cuentas, ya que la víctima cuenta con antecedentes policiales. Y la tercera, por venganza; el joven le debía dinero a un hombre.