Buenos Días Perú

22/04/2026

Callao: denuncian que escolares son asaltados y golpeados a la salida del colegio

Lo indígnate de esta situación, es que el colegio está junto a una comisaría, pero los delincuentes actúan si el más mínimo temor, inclusive tienen denuncias en la sede policial.



Padres de los escolares de la institución educativa Julio Ramón Ribeyro del Callao, denuncian que sus hijos son constantemente asaltados y agredidos a la hora de salida.

Son alrededor de 10 muchachos los que esperan a los estudiantes en la esquina del colegio para robarles, uno de los agresores lleva un machete con el que amedranta a los menores.

JUNTO A UNA COMISARÍA

Lo indígnate de esta situación, es que el centro educativo está junto a una comisaría, pero los delincuentes actúan si el más mínimo temor, inclusive tienen denuncias en la sede policial.

Una de sus últimas víctimas es un menor a quien lo golpearon y el robaron sus zapatillas, al muchacho le rompieron la cabeza y le provocaron lesiones de distinta consideración.


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