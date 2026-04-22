EXCLUSIVO: habla mujer que sobrevivió a ataque de sicario en condominio de Jesús María

Veciendo sus temores, la señora Jasith Sangama conversó en exclusiva con Buenos Días Perú y nuevamente responsabilizó a su expareja y padre de sus hijos, José Samasi, de contratar a un sicario para que la asesine.

Señaló que desde hace meses vive escondida por temor a ser asesinada, se ha salvado de dos atentado, uno en la avenida Cuba, en Santa Beatriz, y el otro en la entrada del condominio donde vivía, en Jesús María.

CASTIGO AL RESPONSABLE

Entre lágrimas, señala que tal vez haya una tercera y esta vez acaben con ella, le preocupa sus hijos, no puede estar con ellos, tiene que estar de un lado al otro para evitar la ubiquen y la ataquen, quiere que todo esto termine.

Pide a las autoridades que interroguen al sicario que la atacó a la entrada del condominio, él puede revelar quién lo contrató para atacarla, quién le iba pagar por asesinarla. Ella quiere una vida tranquila, que se castigue al responsable.