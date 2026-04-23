El Agustino: siete detenidos y tres inmuebles allanados por caso “el cambiazo” de lingote de oro

Desde las 04:00 de esta mañana, policías y fiscales realizan un amplio operativo en tres distritos de Lima (El Agustino, San Juan de Lurigancho y La Molina) para detener a las personas involucradas en el caso conocido como “el cambiazo”; la indagación se inició en julio de 2023.

En la intervención se allanaron tres casas y se detuvo a siete personas; entre los detenidos figura un capitán de la Policía Nacional y el coronel Rafael Morón Díaz. Trascendió que el operativo, denominado Oropeza", también se realiza en simultáneo en el interior del país.

EXMINISTRO DEL INTERIOR

Una de las viviendas allanadas se ubica en el condominio Las Palmeras en El Agustino; el inmueble pertenecería al hermano del exministro del Interior, Carlos Malaver, quien colaboró en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte Zegarra.

Como se recuerda, una barra de oro, valorizada en un millón de soles, que estaba en las oficinas de la Dirincri en calidad de incautada mientras se investigaba al propietario, fue cambiada por una cobre que tiene un valor de 170 soles. El caso fue denunciado en el programa Panorama.