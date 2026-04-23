Cercado de Lima: municipio recupera espacios públicos en conglomerado de "Las Malvinas"

Esta mañana, el municipio de Lima realizó un operativo de recuperación de espacios públicos en los alrededores del conglomerado comercial de Las Malvinas, ocupado por ambulantes y por paraderos de combis informales.

Desde muy temprano, personal del Serenazgo llegó a las primeras cuadras de la avenida Argentina para retirar a los comerciantes informales, y así los trabajadores de limpieza comenzaron sus labores sin problemas.

TRÁNSITO PEATONAL

La zona ha sido tomada por decenas de ambulantes que interrumpen el tránsito peatonal, además de ensuciar permanentemente veredas, paredes y pistas, causando la incomodidad de los compradores y vendedores formales.

El trabajo del personal de limpieza municipal, para dejar la zona impecable, fue muy arduo y duró varias horas, pero al final lo lograron, lo que fue agradecido por los transeúntes, vecinos, comerciantes y clientes.