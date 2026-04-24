Independencia: padres realizan plantón para exigir seguridad tras ataque a balazos contra escolares

Esta mañana, padres de familia cuyos hijos estudian en el colegio Independencia realizaron un plantón para exigir seguridad en los alrededores del centro educativo, luego que la tarde de ayer sicarios en moto dispararon contra un grupo de escolares.

Las balas alcanzaron a tres escolares que están hospitalizados. Uno tiene una herida de bala en el abdomen, su compañero en la pierna y el otro en la mano. La salud de los estudiantes evoluciona favorablemente; las autoridades investigan el caso.

ENFRENTAMIENTO DE ESCOLARES

Los progenitores se mostraron preocupados por lo sucedido y exigen la instalación de cámaras de seguridad en las afueras del colegio y la presencia de policías para evitar hechos de violencia. Señalan que continuamente se registran peleas de escolares.

Pese a la gravedad de los hechos, los progenitores señalaron que ni el alcalde ni el director de la escuela los han convocado para dialogar y buscar una solución a la violencia que se incrementa todos los días. Piden a las autoridades acciones inmediatas.