Peruana relata dramáticos momentos vividos durante tiroteo en pirámide de Teotihuacán en México

Nuestra compatriota Ericka Sotomayor fue parte del grupo de turistas que visitaba la pirámide de Teotihuacán en México, cuando un sujeto desató una feroz balacera que dejó dos muertos y varios lesionados.

Según relata, todo se desarrollaba con normalidad; ella estaba grabando unos videos para sus redes sociales en un sector de la pirámide cuando empezó el tiroteo; el atacante lanzaba insultos contra los visitantes.

PLANIFICADO AL MILÍMETRO

“Los voy a matar a todos, ¿a qué vienen extranjeros a mi país?, etc.”, gritaba el sujeto mientras disparaba a todos lados, en una bolsa tenía bastantes municiones; al parecer todo lo había planificado al milímetro.

Fueron momentos de terror los que vivieron los turistas; ellos tuvieron que escapar por sus propios medios, ya que la policía llegó cuando todo había terminado, trasladaron a los heridos a distintos hospitales.