Cercado de Lima: policía muere calcinado tras despistarse en moto

Esta mañana, un accidente de tránsito en el cruce de las avenidas Alfonso Ugarte con Bolivia, en el Cercado de Lima, dejó una persona fallecida.

Un auto se pasó la luz roja e impactó contra una moto que era conducida por un suboficial de la policía, que terminó estrellándose contra la pared del colegio Guadalupe.

MURIÓ CALCINADO

El fuerte impacto hizo que la moto se incendiara, haciendo que el policía muriera calcinado; la motocicleta quedó destrozada. El agente estaba de vacaciones.

Familiares del policía llegaron al lugar de la tragedia pero no declararon a la prensa; se dirigieron a la comisaría de Alfonso Ugarte para conocer detalles del fatal accidente.