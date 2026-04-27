Comas: colas y quejas en nuevo centro de evaluación para conductores

Esta mañana, continuaban los reclamos y el malestar de las personas que se acercan al Centro de Evaluación para conductores, ubicado en Comas; señalan que no tiene información sobre los documentos que deben presentar.

Muchas personas madrugaron hoy para ser los primeros en hacer sus trámites; algunos habían llegado desde Villa María del Triunfo. Estaban preocupados, pues hicieron pagos para la obtención del brevete en el Banco de la Nación.

VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS

Pero les habían dicho que tenían que solicitar a la entidad bancaria que les devuelva lo abonado, pues el pago se realiza ahora en la misma sede de Comas. Solicitan que haya una persona permanentemente en la entrada que les informe.

Desde hace unos días, el Centro de Evaluación de Comas se convirtió en el único punto de Lima para obtener o revalidar brevetes de vehículos particulares y motocicletas, lo que generó una gran aglomeración de personas.