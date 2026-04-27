Callao: tres colegios han sido amenazados en solo una semana por extorsionadores

Padres de familia de tres colegios del Callao se mostraron muy preocupados por las amenazas que, a través de las redes sociales, realizan bandas de extorsionadores.

Pero lo más alarmante, señalan los padres, es que en las paredes de los baños y salones también aparecen estas amenazas; piden más seguridad dentro y fuera del colegio.

EXIGEN ACCIONES

También solicitan que las mochilas de los escolares sean revisadas para evitar que puedan ingresar con armas; consideran que el peligro no solo está afuera de la escuela.

Algunos progenitores señalan que sus hijos no quieren ir a estudiar, ya que están al tanto de las amenazas, van al colegio con mucho temor, exigen acciones a las autoridades.