Profesor de artes marciales fue asesinado a balazos en el Callao: su alumno quedó herido

Un nuevo asesinato se registró anoche en el Callao. Un profesor de artes marciales fue ultimado a balazos cuando salía de su academia, mientras que el alumno que lo acompañaba resultó gravemente herido.

El suceso se registró en la cuadra 2 de la avenida comandante Pérez Salmón, lugar donde tenía su local. El docente fue identificado como Alexander Vinces (44); fue asesinado cuando se retiraba de su centro de labores.

CASQUILLOS DE BALA

Según los vecinos, un automóvil de color rojo, con lunas polarizadas, estuvo varios minutos afuera de la academia de artes marciales. Cuando el profesor salía, junto a su alumno, les dispararon una ráfaga de balas.

En el lugar del crimen se encontraron al menos 16 casquillos de bala. El alumno que acompañaba al docente fue identificado como Sebastián Padilla Herrera (25), quien está hospitalizado y se está recuperando.