Miraflores: inusual aparición de residuos y basura en playas de la Costa Verde

Esta mañana, las playas de la Costa Verde se llenaron de basura, sorprendiendo a los tablistas y ciudadanos que hacen ejercicios. Al respecto, Pamela Peña, vocera de la Sub-Gerencia de Sostenibilidad Ambiental del municipio de Miraflores, explicó los motivos.

Señaló que es por el oleaje anómalo que se presenta este suceso: gran cantidad de basura, madera, botellas y plástico que arrojan al mar o los ríos; por esos días están terminando en las orillas de las playas miraflorinas, que ellos retiran inmediatamente.

RELLENO SANITARIO

La funcionaria indicó que el fin de semana sacaron de las playas cinco toneladas de basura, que llegan a la Costa Verde de otros distritos seguramente y que ellos tienen que limpiar para que no afecten a bañistas y tablistas que llegan a las playas.

Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos para colaborar con la limpieza siempre, pues esta situación es reflejo del mal manejo que muchas veces se realiza con los residuos y basura, que por lo general no terminan en los rellenos sanitarios.