Auto se voltea en el puente Guardia Chalaca del Callao: accidente dejó dos personas heridas

Según testigos, la excesiva velocidad habría ocasionado el choque de dos camionetas en la parte alta del puente Guardia Chalaca en el Callao.

Debido al accidente de tránsito se registró un gran congestionamiento vehicular en los alrededores, que se prolongó por más de una hora.

FUERTE IMPACTO

El fuerte impacto ocasionó que un vehículo se volcara, dejando dos heridos de consideración. La otra unidad terminó con serios daños

Los paramédicos del Samu llegaron para atender la emergencia; tras estabilizar a los heridos, los trasladaron a un centro de salud.