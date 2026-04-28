Dante Castro: hijos de fallecido candidato de Juntos por el Perú denuncian indiferencia del partido

Esta mañana, María Fernanda y Dante Castro, alzaron su voz de protesta ante la indiferencia mostrada por Roberto Sánchez, líder del partido Juntos por el Perú, respecto a la muerte de su progenitor Dante Castro Arrasco, candidato al Senado por la referida agrupación.

Señalan que su padre murió el pasado 9 de abril, durante una actividad de campaña; era una caravana donde participaban varios candidatos y, de un momento a otro, su progenitor cayó del vehículo en movimiento, lo que derivó en un traumatismo encéfalo craneano.

SEGURO VEHICULAR

Fue trasladado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permaneció internado en estado de coma hasta su fallecimiento el 13 de abril. Señalan que la agrupación no les brindó un verdadero apoyo tras la desgracia que sufrió su familia con la pérdida de su padre.

Señalan que no piden dinero, lo que desean es que les brinden información para activar el seguro vehicular; quieren saber la placa del vehículo que participaba en la caravana, la identidad del conductor, entre otros; pese a sus constantes requerimientos, no obtienen respuesta.