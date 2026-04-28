Perritos abandonados en una veterinaria de Surco son dados en adopción

Luego de estar varios días en estado crítico, cinco perritos, los otros tres murieron, que fueron abandonados en una veterinaria de Surco, superaron sus dolencias y están listos para ser adoptados.

Hoy, los veterinarios que los atendieron durante todo este tiempo, los trajeron a los estudios de Buenos Días Perú, para mostrarlos sanos y fuertes, y animar a las personas para que los acojan.

VIGILADA Y CONTINUA

Como se recuerda, el pasado 17 de marzo, un sujeto abandonó a estos cachorros en una caja en la entrada de una veterinaria de Surco; los trabajadores le reclamaron por su acción y fueron agredidos.

Los perritos llegaron a la clínica a menos de dos horas de haber nacido y presentaban signos de hipotermia severa; recibieron una atención vigilada y continua en la veterinaria Animal Surco 24 Horas.