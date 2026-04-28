Exigen captura de sujeto que realizó tocamientos a una niña en el Rímac: la secuestró varias horas

Según denuncia la indignada madre, el hombre que tuvo secuestrada varias horas a su hija de 8 años y le realizó tocamientos indebidos, se encuentra libre.

La menor, que vive en el sector de Cantagallo, en el distrito del Rímac, fue captada por el sujeto con la promesa de regalarle juguetes y golosinas.

FIGURA LEGAL

La detención del hombre fue once días después del incidente, por lo que no se le puso aplicar la figura legal de la flagrancia para mantenerlo bajo custodia.

La progenitora señaló que el sujeto captó a su hija el pasado viernes 17 de abril en las inmediaciones de su vivienda, cuando salió a jugar con sus amigos.