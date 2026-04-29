Alerta en el Callao: menores involucrados en actos delictivos

Es un problema que se incrementa en el Primer Puerto: menores que delinquen armados y con gran violencia. Los agentes policiales los detienen, pero a las horas son liberados por su edad.

Se juntan y en grupo asaltan grifos, locales comerciales, bodegas, etc., cualquier negocio que encuentran a su paso; actúan impunemente y al parecer por el momento no hay una solución.

ESTRUCTURAS CRIMINALES

Una banda que azota el Callao es Los Calacos, integrada por niños de 12, 13 y 14 años; varios de ellos ya han sido intervenidos, pero han vuelto a delinquir armados y con mayor violencia.

Varios de estos menores son utilizados dentro de estructuras criminales, donde los entrenan en el uso de armas y luego los envían a cometer delitos, o como se está viendo ahora, a asesinar.