Buses de Corredor Rosado: con mejor tecnología, geolocalización por GPS y cámaras de video

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao-ATU y el municipio del Callao presentaron la nueva flota de buses del Corredor Rosado, que busca mejorar la conectividad mediante carriles exclusivos.

Las unidades están equipadas con la mejor tecnología, como geolocalización por GPS y cámaras de seguridad, lo que permitirá monitorear en tiempo real los ómnibus y disuadir actos delictivos durante los recorridos.

BUSES NUEVOS

En cuanto al pago del pasaje, la tarifa es de 1.50 soles; el servicio introduce un sistema digital de recaudo que permite utilizar múltiples medios, incluyendo tarjetas, para la comodidad de los miles de los ciudadanos.

Son 40 nuevas unidades que beneficiarán a los vecinos de Primer Puerto. La marcha blanca será de tres semanas; el inicio de la ruta es en Mi Perú, luego Ventanilla y ahí recorrerá casi todos los distritos del Callao.