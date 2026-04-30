Callao: menor de 14 años es intervenido cuando intentaba incendiar restaurante

La policía intervino a un menor de 14 años cuando grababa a su cómplice que incendiaba un restaurante; el suceso se registró en la Cooperativa 2 de julio en el Callao.

El adolescente señaló que fue contratado solo para grabar la acción y que por ello le iban a pagar a través de la billetera digital. Aparentemente, se trata de un caso de extorsión.

INTENSAMENTE BUSCADO

El sujeto que incendió el establecimiento es intensamente buscado; no se sabe si es un menor de edad o un adulto; las imágenes ayudarán en su identificación.

El menor intervenido señaló que el video tenía que enviárselo al hombre que lo contrató, que ese era el acuerdo. Se indaga si los jóvenes pertenecerían a una banda criminal.