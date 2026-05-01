SJL: conductor ebrio atropella y mata a mujer en la puerta de un restaurante

Esta madrugada, un chofer, presuntamente en estado de ebriedad, atropelló y mató a una mujer que se retiraba de un restaurante tras haber cenado junto a su familia.

Según se conoció, el sujeto se retiraba tras una reunión, retrocedió su vehículo sin percatarse de la señora, desatando la tragedia; también embistió a la familia de la víctima.

EXIGEN JUSTICIA

Inmediatamente, el esposo y los hijos de la fallecida fueron llevados a una clínica cercana para ser atendidos por sus lesiones. El chofer fue trasladado a la comisaría de la zona.

Familiares de la madre de familia muerta exigen justicia. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y que se apliquen sanciones.