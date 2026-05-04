Hoy “Pequeño J” será extraditado a Argentina: se le atribuyen tres asesinatos

ACTUALIZACIÓN

06: 40 a.m. detenido llega a Migraciones para trámites

06: 35 a.m. se realizan diligencias para su extradición

06: 22 a. m. Pequeño J llega al aeropuerto Jorge Chávez

NOTA ANTERIOR

Esta mañana, será extraditado a Argentina el ciudadano peruano Tony Valverde Victoriano, alias Pequeño J, para que sea juzgado por el delito de homicidio agravado y su presunta responsabilidad en el asesinato de tres jóvenes.

El peruano fue trasladado hace unos días del penal de Cantera, en Cañete, hacia la ciudad de Lima; hoy será conducido al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde será entregado a los agentes de Interpol Argentina.

CAMIÓN DE CARGA

Inmediatamente los policías lo llevarán a su país para ser procesado, por el crimen de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años de edad, suceso registrado en la ciudad de Buenos Aires.

Pequeño J fue capturado el 30 de setiembre de 2025 en Pucusana, cuando se trasladaba oculto en un camión de carga. Días antes fue detenido su presunto colaborador Matías Ozorio, quien habría informado sobre el viaje.