Cuestionan proyecto de ley: choferes ebrios con brevete cancelado podrían volver a manejar

Continúa la polémica por el Proyecto de Ley 11781/2024-CR del congresista Jorge Flores Ancahi, que de aprobarse, permitirá a conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad recuperar sus brevetes; incluso, la norma alcanzaría a los que tienen inhabilitación definitiva.

Sobre el tema, el coronel (r) Franklin Barreto, exjefe de la Divpiat (División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía), se mostró en contra, señalando que la realidad no favorece este tipo de medidas, ya que tenemos decenas de muertos por accidentes solo en los primeros cinco meses del año.

Asimismo, se mostró a favor de aumentar las sanciones para los conductores que manejan en estado de ebriedad. Considera que en algunos casos se debería sancionar a los infractores, luego de un proceso, con penas de cárcel efectiva, aunque sea solo por unas semanas.

CANDIDATOS PRESIDENCIALES

Señaló que no se deben minimizar estos casos, ya que el número de víctimas es dramático a nivel nacional, cuestionó a los políticos que pretenden beneficiar con este tipo de medidas a los malos conductores, una situación que cada cierto tiempo se presenta.

Así, recordó que, en una segunda vuelta electoral, dos candidatos presidenciales prometieron anular las papeletas de tránsito, pensando en la gran cantidad de votos que lograrían, sin importar las infracciones que cometieron los conductores.