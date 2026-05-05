Alerta en Lima: reportan contagios de virus Coxsackie en escolares

Los padres de familia del colegio Melitón Carbajal, en Lince, se encuentran preocupados debido a que se han detectado cerca de cuatro casos de virus Coxsackie entre el alumnado, por lo que han hecho un llamado a las autoridades de salud.

En conversación con Buenos Días Perú, una madre de familia detalló las medidas que viene adoptando el plantel y enfatizó que las autoridades de la escuela han pedido a los apoderados encargarse de la limpieza de las aulas. “Eso es responsabilidad del colegio (…) Hay más salones en los que se están presentando contagios”, señaló.

Con el propósito de salvaguardar el bienestar de los alumnos, se ha decidido pasar a clases virtuales; sin embargo, se vienen presentando inconvenientes relacionados con la conectividad y el acceso a las lecciones remotas, por lo que los padres solicitan la implementación de otras medidas.

¿Cuáles son los síntomas del virus?

Aunque es un virus que habitualmente afecta a menores de edad, también se han reportado casos en adultos. Entre los principales síntomas figuran fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de garganta y la aparición de pequeñas ampollas en manos, boca y pies. Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano.