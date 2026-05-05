Centro de rehabilitación juvenil “Maranguita”: 70% de los internos son mayores de edad

En entrevista con Buenos Días Perú, Luis Vega, Director Ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), indicó que el nuevo reglamento permite que mayores de edad sigan internos en esa institución.

Señaló que tienen unos dos mil internos a nivel nacional; de esa cantidad, el 70 % son mayores de edad que siguen en la institución. Dijo que hay jóvenes de hasta 27 años que se mantienen en los centros que administran.

CAPACITACIÓN DE INTERNOS

Manifestó que solo cumplen con las normas y que, así como hay mayores de edad, también trabajan con menores de 14 a 18 años que están internos en los diez centros de rehabilitación juvenil que operan en el país.

Destacó que, pese a las limitaciones de presupuesto y otros, los especialistas trabajan para lograr la resocialización y reinserción de los menores; en todos los centros hay áreas de talleres para capacitar a los internos.