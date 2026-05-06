Enfermera integraba banda de “peperas”: delinquía junto a su prima conocida como “La sobredosis”

La Policía Nacional desarticuló la banda “Las Cariñosas” en Santa Anita y detuvo a Ingrid Peralta, de 41 aaños, alias “La Doctorita”, una técnica en enfermería que laboraba en el hospital Dos de Mayo.

Según se conoció, la mujer usaba sus conocimientos para adquirir medicamentos y dopar a sus víctimas. Ella delinquía junto con su prima, identificada como Yasmín Chacón, alias “La sobredosis”.

CUENTAS BANCARIAS

Las mujeres captaban a sus víctimas en discotecas, restaurantes y bares. Tras suministrarles los somníferos en sus tragos, llevaban a los hombres a hoteles cercanos donde les robaban.

Se conoció que la detenida, conocida como “La sobredosis”, de 31 años, era la encargada de vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas. Ellas fueron plenamente reconocidas por sus víctimas.