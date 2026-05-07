Operativo en Lima y provincias: capturan integrantes de red internacional de pornografía infantil

Esta madrugada, agentes de la Policía Nacional y representantes de la Fiscalía ejecutaron un amplio operativo que permitió desarticular una red internacional dedicada a la pornografía infantil. Se detuvo a cinco personas.

Los intervenidos integrarían un grupo de WhatsApp conformado por 142 usuarios de 13 países, donde se distribuía y almacenaba gran cantidad de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes de distintos países.

DISTRITOS Y PROVINCIAS

Se intervinieron casas en San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y San Martín de Porres, así como en las regiones Tacna y San Martín. Se conoció que el operativo se realizó de manera conjunta con la Policía de Colombia e Interpol.

Trascendió que el año pasado, en el marco de la misma investigación, se detuvo a varias personas de esta red en Brasil, Colombia, Ecuador, España, Paraguay, Honduras y Argentina, quienes también integrarían la red criminal.