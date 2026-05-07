Abandonan cadáver de un hombre en descampado de SMP: fue asesinado a balazos

Según relataron los vecinos, alrededor de las 02:00 de la mañana escucharon al menos ocho disparos y, al salir de sus viviendas, encontraron el cadáver de un hombre.

El suceso se registró en un descampado del sector de Chuquitanta, en San Martín de Porres (SMP), un lugar solitario, poco iluminado y con algunas chacras.

PROYECTO DE ILUMINACIÓN

Los moradores indican que este tipo de casos se registran en esta zona continuamente; hace unas semanas fueron asesinados a balazos dos ciudadanos venezolanos.

Por ello exigen a las autoridades que el patrullaje de los serenos y la policía sea más seguido, además de que se concrete el proyecto de iluminación que está paralizado.