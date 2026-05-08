Accidente del Metropolitano: pasajeros afectados denuncian que no reciben apoyo de la ATU

Al respecto, David Hernández, presidente de la ATU, señala que representantes de la entidad irán a las clínicas para conocer y solucionar inconvenientes que pudieran registrarse.

La hija de una de las pasajeras del bus del Metropolitano, que hace unos días tuvo un accidente, denuncia que médicos de la clínica Javier Prado pretenden darle de alta a su madre pese a que todavía presenta lesiones.

Señalan que su madre era una mujer totalmente independiente, que se valía por sí sola, pero ahora necesita ayuda para todo, tiene fuertes dolores en distintas partes del cuerpo, no puede caminar y está todo el tiempo medicada.

Pese a esta situación, sería dada de alta los próximos días; por eso hace un llamado a los representantes de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y del Metropolitano para que la pasajera, una adulta mayor, permanezca en la clínica hasta que mejore su salud.

INFORME FINAL

Al respecto, David Hernández, presidente de la ATU, señala que el Metropolitano tiene varios seguros para la atención de los pasajeros víctimas de accidentes, que personas de la entidad irán a la clínica a conocer el problema.

Respecto a las causas del accidente, señaló que las investigaciones están muy avanzadas, que solo están a la espera de que el conductor sea dado de alta para que brinde su testimonio sobre el tema, y así poder presentar el informe final.