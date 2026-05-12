La Victoria: Fiscalía anuncia desalojo de galería “El Bingo” ubicada en el jirón Paruro

Esta mañana, decenas de comerciantes de la galería “El Bingo”, ubicada en la cuadra 10 del jirón Paruro en La Victoria, comenzaron a retirar sus productos, pues la Fiscalía iba a decomisar el inmueble.

Según la tesis del Ministerio Público, el centro comercial pertenecería a una organización criminal dedicada a la usurpación de bienes del Estado, el lavado de activos y la falsificación de documentos.

CONTRATOS LEGALES

La investigación contra esta banda delincuencial se inició en el año 2023 y se conoció que estuvo operando hasta el año pasado. Los comerciantes se mostraron sorprendidos por el anuncio de desalojo.

Indicaron que están endeudados con los bancos, que tienen contratos legales, que pagaban puntualmente sus alquileres a una inmobiliaria; no comprenden esta situación que los perjudica bastante.