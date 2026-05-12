Vecinos de SMP hace seis días no tienen electricidad: sus alimentos y medicinas se han malogrado

Se encuentran desesperados. Vecinos de la urbanización Monterrey, en San Martín de Porres (SMP), denuncian que desde hace seis días no cuentan con electricidad, pese a estar al día en el pago del servicio.

Señalan que esta situación ha hecho que sus alimentos y medicinas se malogren, como es el caso de las personas diabéticas, que han perdido su insulina. También han resultado afectados los emprendedores.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

Por ejemplo, a propietarios de bodegas a quienes se les malogró sus embutidos, mantequillas, yogurt, leche en bolsa, etc., las pérdidas económicas son considerables y nadie se hace responsable.

Señalan que primero llamaron a la empresa de electricidad, pero nadie los atendía, por lo que se dirigieron personalmente a las oficinas, donde tomaron su denuncia, pero hasta el momento no hay solución.