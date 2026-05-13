Miraflores: banda criminal escapa de cerco policial destruyendo reja de edificio con una camioneta

Esta madrugada, policías y serenos detectaron una camioneta, que días previos había sido reportada como robada, circulando por el distrito de Miraflores, por lo que decidieron intervenir y cercaron la unidad.

Le cerraron el paso cuando se detuvo por la luz roja del semáforo en la avenida Paseo de la República, pero el sujeto que iba al volante realizó una maniobra temeraria y casi atropella a un agente policial.

ARMA Y MUNICIONES

La camioneta, robada el 30 de abril en Lince, chocó con las rejas de un edificio y finalmente se dieron a la fuga. Minutos después, hallaron la unidad abandonada en la puerta de una cochera de un condominio.

Según las cámaras de seguridad, tres sujetos bajaron de la camioneta para luego escapar a pie en distintas direcciones. Dentro del vehículo, se encontró un arma, municiones, una peluca, guantes quirúrgicos, etc.