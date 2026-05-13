“Los pulpos de La Victoria”: dirigente pide investigación prolija para evitar que implicados terminen libres

Esta mañana, en entrevista con Buenos Días Perú, Susana Saldaña, Presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, saludó el operativo realizado ayer por la Fiscalía y la Policía Nacional contra los integrantes “Los pulpos de La Victoria”.

Señala que las autoridades deben realizar una investigación prolija para evitar que los implicados, como sucedió en otros casos, con el paso del tiempo terminen libres; se debe acabar ya con el cobro de cupos y las extorsiones en Gamarra.

ORGANIGRAMA

Dijo también que el organigrama presentado por las autoridades respecto a las personas que pedían dinero a los ambulantes, en algunos casos sí corresponde, pues sus nombres ya fueron proporcionados por los mismos vendedores.

Pero en otros casos, no figurarían en la lista de implicados personas que colaborarían con “Los Pulpos de La Victoria” desde hace años. Sugirió investigar exhaustivamente y con rigor para no implicar a personas inocentes en este caso.