Callao: dos mujeres son acusadas de intentar secuestrar a un niño de 10 años

Momentos de terror vivió la tarde de ayer un menor de 10 años, cuando dos mujeres intentaron secuestrarlo. El suceso se registró en el sector de Tiwinza, en el Callao.

Según la madre del menor, su hijo salió a comprar un refresco a una tienda que está cerca de su casa, cuando fue abordado por las mujeres; una de ellas manejaba un mototaxi.

TRES INTENTOS DE SECUESTRO

La intervención de los vecinos evitó que se llevaran al niño. Las supuestas secuestradoras son Liz Abad, quien abordó al menor, y Alejandra Sojo, quien manejaba la unidad menor.

La madre del pequeño dijo que se han registrado otros intentos de secuestro de menores en el sector, tres en total. Las mujeres están detenidas en la comisaría del sector.