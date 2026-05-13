Diprove: robo de autos se concentra en San Juan de Lurigancho, Comas y San Martín de Porres

El coronel Marco Aybar, de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), informó que la última semana, del 5 al 12 de mayo, se recuperaron 108 automóviles, se detuvieron a 92 personas y se desarticularon 20 bandas.

Dijo también que los autos más buscados para robar por las organizaciones criminales son Toyota, Nissan, Hyundai y Kia, en sus diferentes modelos, preferencia que se mantiene desde hace varios años y que los obliga a intensificar sus operativos.

AUTOPARTES ROBADAS

Mientras que los distritos donde más robos de vehículos se registran, casi a diario, están: por la zona norte, Carabayllo, Comas y San Martín de Porres (SMP); en la zona sur se encuentran San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Destacó las constantes intervenciones que realizan en los mercados informales donde venden autopartes, como La 50 en Independencia, San Jacinto en el Cercado de Lima, así como negocios en la avenida Iquitos en La Victoria, para detectar piezas robadas.