SMP: un hombre muere y una mujer queda herida tras ataque de sicarios

Esta madrugada, un hombre fue asesinado a balazos en la avenida Pacasmayo, en San Martín de Porres (SMP), mientras la mujer que lo acompañaba resultó herida

Según testigos, la pareja de nacionalidad venezolana se movilizaba en una moderna motocicleta y se detuvo en una bodega para comprar unas gaseosas.

AJUSTE DE CUENTAS

Mientras esperaban ser atendidos, fueron atacados por dos sicarios que estaban en una moto. La policía halló en el lugar unos 19 casquillos de bala.

La ciudadana extranjera fue llevada inmediatamente al hospital Cayetano Heredia. Las autoridades consideran que se trataría de un ajuste de cuentas.