SMP: vecinos denuncian que juegos para niños están abandonados desde hace meses

Debido a su evidente deterioro, los juegos para niños ubicados a un costado del puente Bella Unión en San Martín de Porres (SMP) nadie los utiliza desde hace meses.

Los vecinos indican que cuando la Municipalidad de Lima los colocó, eran visitados por los pequeños del sector, pero al no recibir mantenimiento, poco a poco se fueron dañando.

VERDADERO PELIGRO

Ahora son un verdadero peligro, pues podrían provocar un accidente de consideración si alguien los usa, pues están oxidados, sucios, las bases desgastadas, etc.

Además, allí vive una señora, aparentemente indigente, que a veces se porta muy agresiva, por lo que nadie se acerca; incluso para evitar problemas, los vecinos van por otra ruta.