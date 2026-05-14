La Molina: ómnibus del Corredor Rojo choca con automóvil que intentaba cruzar la avenida

En entrevista con Buenos Días Perú, Javier Ávalos, Gerente de Seguridad Ciudadana y Vial de la Municipalidad de La Molina, señaló que el bus del Corredor Rojo, que recientemente provocó un accidente, cometió varias infracciones.

Dijo que la unidad circulaba a excesiva velocidad, en sentido contrario y se pasó la luz roja, faltas que provocaron un accidente; chocó con un automóvil que terminó con la parte delantera destrozada.

RESULTARON ILESOS

En el vehículo de transporte público, que estaba repleto de pasajeros, afortunadamente no se registraron heridos graves, solo leves y un gran susto. Asimismo, los conductores de ambas unidades resultaron ilesos.

El suceso ocurrió en el cruce de la avenida La Molina y la calle Miami, cerca de una conocida universidad y de un colegio, por lo que es punto de concentración de decenas de personas a distintas horas del día.