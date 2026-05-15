Incendio en Gamarra: fuego en segundo piso de galería dejó considerables pérdidas económicas

Esta madrugada, un incendio se registró en el segundo piso de una galería en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria.

Al parecer, un cortocircuito fue la causa del siniestro que afectó gran parte de un puesto donde se vendía lencería y ropa interior.

CAUSAS DEL SINIESTRO

La oportuna intervención de los bomberos evitó que las llamas se propagaran a los pisos superiores o a las galerías aledañas.

El siniestro no dejó heridos ni fallecidos, solo daños materiales de consideración. Se investigan las causas del incendio.