Comas: marcas golpean a padre de familia frente a su pequeña hija para robarle 50 mil soles

Un violento asalto se registró en la avenida Universitaria, en el distrito de Comas. Un padre de familia fue golpeado y herido de bala frente a su hija para robarle 50 000 soles.

Los marcas interceptaron a la víctima cuando caminaba tranquilamente, tras salir del banco, junto a su pequeña por unas tiendas; llevaba el dinero en una lonchera.

PASAMONTAÑAS

Las cámaras de seguridad captaron cuando un vehículo seguía de cerca al hombre; luego bajó un ladrón que cubría su rostro con un pasamontañas y atacó al padre de familia.

Golpeó a la víctima en la cabeza con la cacha de la pistola y después le disparó, lo hirió en la pierna. Los marcas lograron arrebatarle los 50 000 soles. La menor resultó ilesa.