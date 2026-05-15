Vecinos sin límites en Ate: tiene en su techo gran cantidad de basura y material de reciclaje

Desde hace 10 años, vecinos de la calle Río Perené, en el distrito de Ate, viven una pesadilla por un hombre que tiene en el techo de su casa gran cantidad de basura y material de reciclaje.

Según denuncian, esto ha traído a la urbanización ratas, insectos y un olor insoportable; pese a sus reiterados pedidos a la municipalidad para que intervenga, no son escuchados y todo sigue igual.

CALIDAD DE VIDA

Indican que trataron de hablar con el propietario de la casa para encontrar una solución al problema, pero se mostró muy agresivo; en el inmueble también viven su esposa e hijos, que no salen a la calle.

Piensan que la familia tendría, presuntamente, problemas mentales, pues solo se dedican a acumular basura y material de reciclaje. Piden a las autoridades que los ayuden para que puedan tener calidad de vida.