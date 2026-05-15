Cae “Bombita” y “Chacal”: planeaban detonar explosivo en casa de comerciante en Comas

La Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión y sicariato en el distrito de Comas. Se trata de Marco Antonio Maraví Flores, alias “Bombita”, y Luis Ángel Gaspar Bardales, conocido como “Chacal”, quienes habrían planeado detonar explosivos en la vivienda de un comerciante.

La intervención estuvo a cargo del grupo Terna, que ubicó a los sospechosos en una vivienda del pasaje Santa Rosa. Durante el operativo, los agentes encontraron seis cartuchos de dinamita, cinco mechas, tres detonadores, un arma de fuego, municiones y celulares con mensajes relacionados a extorsiones.

Según la Policía, alias “Bombita”, de 19 años, confesó que le ofrecieron 300 soles para “dejar una vela”, término utilizado en el argot delincuencial para referirse a la colocación de explosivos. Además, reveló que también recibió una propuesta para cometer un asesinato en Cajamarca.

El jefe del Escuadrón Verde, coronel Carlos Alcántara, señaló que la organización criminal se dedicaba al cobro de cupos y amenazas contra comerciantes. En los celulares incautados se hallaron conversaciones vinculadas a extorsiones y coordinaciones para atentados con dinamita.

Por su parte, alias “Chacal” intentó escapar al notar la presencia policial, pero finalmente fue reducido y detenido. Ambos sujetos fueron trasladados a la Depincri para continuar con las investigaciones correspondientes.