Ventanilla: joven extranjero fue asesinado a balazos en un descampado

Esta madrugada, en un descampado, muy cerca de la comisaría Villa Los Reyes de Ventanilla fue asesinado a balazos un joven extranjero.

Según los vecinos, sujetos en motocicleta llegaron al lugar donde el venezolano solía vivir, prácticamente como indigente, y le dispararon tres veces.

FALLECIÓ EN EL CAMINO

Se desconocen los motivos del ataque; minutos después de lo sucedido llegaron al lugar agentes policiales para investigar el caso.

El extranjero, de 27 años, cuya identidad se desconoce, fue trasladado al hospital de Ventanilla, pero había fallecido en el camino.