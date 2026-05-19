Comas: chofer muere y pasajera resulta herida tras ataque a balazos contra combi

El conductor de una combi fue asesinado anoche y una mujer terminó herida tras un ataque a balazos registrado en el cruce de la avenida Revolución con la calle Mollendo, en Comas. La unidad estaba repleta de pasajeros.

Según testigos, los criminales dispararon contra la combi sin mediar palabra; el conductor herido escapa y es rematado metros más allá. La unidad sin chofer y con el motor encendido terminó impactando contra un automóvil.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Compañeros de la víctima denunciaron que el crimen estaría vinculado al cobro de cupos por parte de una banda de extorsionadores. Hace semanas, los choferes recibieron amenazas para pagar 15 soles diarios; algunos se niegan.

La Policía Nacional ya revisa cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la avenida Revolución para tratar de identificar a los responsables. Este es el segundo atentado contra transportistas en menos de 24 horas en la capital.