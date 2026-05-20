Buenos Días Perú

20/05/2026

Callao: paradero de la ruta “Colonial” se ha convertido en zona roja

La mañana de ayer fue asesinado a balazos el chofer Alan Rojas Villacorta, un nuevo crimen relacionado a la extorsión.



El paradero ubicado en el cruce de las avenidas Miguel Grau con Contraalmirante Villar fue escenario de un crimen relacionado con la extorsión.

La mañana de ayer fue asesinado a balazos Alan Rojas, conductor de una combi que cubre la ruta “Colonial”. Un chofer más liquidado en el Callao.

USUARIOS PREOCUPADOS

Sus compañeros de labores señalan que, pese al temor que sienten, tienen que seguir trabajando, pues tienen una familia que depende de ellos.

Los usuarios, preocupados por esta situación, señalan que, pese a los atentados, tienen que seguir utilizando estas unidades, pues tienen que ir a trabajar.


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