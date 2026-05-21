Chofer de taxi colectivo fue asesinado a balazos en SJL: uno de sus pasajeros resultó herido

Un chofer de taxi colectivo fue asesinado anoche a balazos por presuntos sicarios mientras realizaba su ruta habitual en la zona de Zárate, en San Juan de Lurigancho (SJL). Durante el ataque, uno de los pasajeros resultó gravemente herido.

El atentado se registró cuando la unidad circulaba por la avenida Las Lomas y llegó hasta el cruce con el jirón Cajamarquilla, donde se detuvo por la luz roja del semáforo. En ese preciso momento, un sicario les disparó varias veces y luego escapó.

ESTADO CRÍTICO

Subió a una motocicleta que lo esperaba metros más allá con su cómplice y fugaron con dirección a El Agustino. En medio de la desesperación, varios pasajeros bajaron rápidamente de la unidad, mientras otros intentaban auxiliar a los heridos.

Ambos fueron trasladados a emergencia del hospital Hipólito Unanue, donde se confirmó la muerte del chofer, identificado como Jorge Cárdenas, de 51 años. En tanto, el pasajero herido, Jesús Rojas, de 40 años, permanece internado en estado crítico.