Precio del pescado aumenta y preocupa a empresarios cevicheros: ¿qué está pasando en el litoral?

Desde hace varios días, se viene registrando un incremento en el precio del pescado, situación que ha generado preocupación entre las amas de casa y los empresarios dedicados a la venta de comida marina. Pese al alza, algunos restaurantes han decidido mantener los precios de sus platos para no afectar a sus clientes.

En medio de este panorama, el presidente de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP), Javier Vargas, brindó detalles sobre la situación que atraviesa el gremio que representa y explicó las posibles causas que habrían provocado la escasez de pescado en los mercados.

“El 60% del abastecimiento de pescado en el mercado limeño proviene de Marcona, Ica y Pisco, así como del norte del país, principalmente de Lambayeque, Piura y Tumbes. Desde el martes, el fenómeno sísmico ha provocado un menor desembarque de pescados y mariscos, lo que ha generado un incremento de entre 20% y 30% en los precios. Debido al aumento de costos, hemos decidido no subir el precio de nuestras cartas”, manifestó.

¿A cuánto se vende el pescado?

Desde el Terminal Pesquero de Villa María del Triunfo, diversos comerciantes señalaron que el precio del bonito, uno de los pescados más consumidos por las familias peruanas, ha aumentado en más del 50%. Según indicaron, pasó de costar S/2.50 a S/4.50 por kilo.