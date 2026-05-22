Costa Verde - Magdalena: vehículo impacta contra poste y pasajeros quedan atrapados

Esta mañana, alrededor de las 05:00 a.m., un auto impactó contra un poste en la Costa Verde, a la altura de Magdalena; las personas que viajaban en la unidad quedaron atrapadas entre los fierros retorcidos del auto.

Los bomberos tuvieron que cortar el techo del automóvil para poder rescatar a los pasajeros y el conductor, quienes resultaron heridos de consideración; fueron llevados a un nosocomio cercano.

HABRÍA PESTAÑADO

Según primeras informaciones, el chofer del vehículo habría pestañado durante el trayecto, lo que causó este aparatoso accidente de tránsito, que no dejó víctimas mortales que lamentar.

El incidente generó congestión vehicular en la ruta del Callao a Chorrillos; pasados unos minutos se habilitó dos carriles de la referida vía y se agilizó un poco el tránsito en la Costa Verde.