Pueblo Libre: capturan a sicarios implicados en asesinato de chofer de la ruta “Colonial”

La Policía Nacional detuvo a dos presuntos implicados en el asesinato de Alan Rojas Villacorta, de 44 años, chofer de una combi que cubría la ruta “Colonial”.

Como se recuerda, el crimen se registró la mañana del pasado 19 de mayo en la avenida Miguel Grau, en el Callao. La víctima recién empezaba su turno.

NO OPUSO RESISTENCIA



La captura se realizó en la cuadra 16 de la avenida La Marina, en el distrito de Pueblo Libre. Uno fue intervenido en la unidad y el otro a unos metros cuando escapaba.

Los agentes detectaron que el vehículo, presuntamente usado en el crimen, había sido cambiado de color y de placa para intentar despistar las investigaciones.